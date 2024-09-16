شاهد: لحظة تحطم المروحية الإسرائيلية الذي أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 6 في رفح

نشرت القناة “12” الإسرائيلية فيديو يُظهر اللحظات الدراماتيكية لتحطم مروحية في ليلة الثلاثاء/الأربعاء بالقرب من محور فيلادلفيا في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجراء هذا التحطم، قُتل اثنان من مقاتلي وحدة 669، هما الرقيب أول (احتياط) دانيال علوش والرقيب أول (احتياط) توم إيش شالوم.

إضافة إلى ذلك، أصيب طيار وطيار احتياطي وميكانيكي طيران في السرب 123 ومسعف احتياطي وجندي احتياطي في وحدة الإنقاذ الخاصة للتكتيكات 669 بجروح خطرة.

كما أصيب جندي من كتيبة الهندسة القتالية 710 التابعة لسلاح الهندسة القتالية بجروح خطرة خلال اشتباكات في جنوبي قطاع غزة.

מנמיך לנחיתה, פוגע בסוללת החול – ומתרסק על הקרקע | תיעוד התרסקות המסוק ברפיחhttps://t.co/XRF01k0S4z | @shapira_nitzan pic.twitter.com/26WJKZ4Mwk — החדשות – N12 (@N12News) September 16, 2024

لحظة هبوط الطائرة

في التسجيل، تظهر المروحية وهي تقترب من الهبوط على الأرض، وبعد ذلك ترتفع سحابة من الرمال، ثم فجأة تنخفض المروحية وتتحطم على الأرض.

وأمر قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومر بار بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة الحادثة بالتنسيق مع الفرقة.

وقالت القناة إن الحادثة وقعت عند وصول المروحية لإجلاء جندي أصيب بجروح خطرة في اشتباك مع المقاومة الفلسطينية، إلا أنه بسبب ظروف الهبوط الصعبة، تحطمت المروحية نتيجة “خطأ بشري أو عطل فني”. في اللحظات الأخيرة قبل الهبوط، انحرفت المروحية جانبًا وتحطمت على المهبط.

نوع المروحية

والمروحية من نوع “بلاك هوك”، وتوصف بأنها “قوية وموثوقة”، وتشكل العمود الفقري لمنظومة مروحيات النقل التابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال موقع “واللا” المقرَّب من جيش الاحتلال “تُعَد المروحية التي تحطمت في جنوبي قطاع غزة، قوية وموثوقة، وفازت أسراب بلاك هوك بالاستشهادات بعد حرب لبنان الثانية”.

وأشار إلى أن المروحية التي أطلق عليها سلاح الجو الإسرائيلي اسم “سيكورسكي بلاك هوك” التي تحطمت ليلة الأربعاء في غزة هي الآن العمود الفقري لنظام مروحيات النقل والإنقاذ التابع لسلاح الجو الإسرائيلي”.

وقال إن ذلك جاء في وقت تم فيه تخفيض عدد مروحيات (ياسعور) وهي في طور الاستبدال، مشيرة إلى أن بلاك هوك تُعَد طائرة هليكوبتر قوية.