مسلسل “شوغن” الياباني يتفوق في جوائز “إيمي” على المسلسلات الأمريكية ويحقق رقما قياسيا

دخل مسلسل “شوغن” الياباني تاريخ جوائز “إيمي” بحصده 18 جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل مسلسل، ليصبح أول عمل غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالجائزة الرئيسية.

وجعل هذا الإنجاز “شوغن” يتفوق على العديد من المسلسلات الأمريكية في سباق الجوائز لهذا العام.

المسلسل، المقتبس عن رواية الكاتب جيمس كلافيل، يستعرض صراع السلطة في اليابان خلال القرن السابع عشر. كما نال جائزة أفضل إخراج، مما يبرز مستوى الإنتاج العالي والقيمة الفنية للعمل.

وأكد كاتب السيناريو جاستن ماركس الرهان الإبداعي الذي قامت به قناة “FX” المنتجة للمسلسل ومالكتها ديزني. وقال “لقد تبنيتم مسلسلًا يابانيًّا مترجمًا ومكلفًا للغاية، تتركز حبكته الرئيسية حول مسابقة شعرية”.

في إنجاز آخر، حصل النجم هيرويوكي سانادا على جائزة “إيمي” لأفضل ممثل، ليصبح بذلك أول ممثل ياباني يحقق هذا الإنجاز. وأعرب سانادا عن سعادته بالدور، قائلًا “لقد كان مشروعًا رائعًا يلتقي فيه الشرق بالغرب”.

كما فازت آنا ساواي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها كابنة ساموراي مخلوع تتحول إلى الكاثوليكية. وصفت ساواي الدور بأنه “دور العمر”، مُشيدةً بالتجربة الفريدة التي قدمها لها المسلسل.

يأتي هذا الفوز بعد أن مهدت إنتاجات آسيوية سابقة مثل “باراسايت” و”سكويد غايم”، الطريق لهذا التقدير. ويشير هذا النجاح إلى تقبل الجمهور الأمريكي بشكل متزايد للمسلسلات المقدمة بلغات أجنبية، حيث تدور حوالي 70% من حوارات “شوغن” باللغة اليابانية.

في الفئات الأخرى، حصلت إليزابيث ديبيكي على جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دور الأميرة ديانا في “ذي كراون”. كما فاز مسلسل “هاكس” بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، بينما حصد مسلسل “ذي بير” 11 جائزة.

وفي فئة المسلسلات القصيرة، حقق مسلسل “بايبي ريندير” نجاحًا كبيرًا بفوزه بجائزة أفضل مسلسل قصير، حيث أظهر أهمية السرد القصصي الجيد. كما فاز ريتشارد غاد بجائزة أفضل ممثل، وجيسيكا غان بجائزة أفضل ممثلة بدور ثانوي.

ختامًا، فازت جودي فوستر بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير عن دورها في النسخة الرابعة من “ترو ديتيكتيف”، مضيفةً جائزة “إيمي” إلى سجلها الحافل.

إليك أبرز الفائزين في الاحتفال السادس والسبعين لجوائز “إيمي”:

أفضل مسلسل درامي: “شوغن”.

أفضل مسلسل كوميدي: “هاكس”.

أفضل مسلسل قصير: “بايبي رييندير”.

أفضل ممثل في مسلسل درامي: هيرويوكي سانادا (شوغن).

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: أنّا ساواي (شوغن).

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيريمي ألن وايت (ذي بير).

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت (هاكس).

أفضل ممثل في مسلسل قصير: ريتشارد غاد (بايبي رييندير).

أفضل ممثلة في مسلسل قصير: جودي فوستر (ترو ديتيكتف: نايت كَنتري).

أفضل ممثل في دور ثانوي في مسلسل درامي: بيلي كرودوب (ذي مورنينغ شوو).

أفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل درامي: إليزابيث ديبيكي (ذي كراون).

أفضل ممثل في دور ثانوي في مسلسل كوميدي: إيبون موس-باكراك (ذي بير).

أفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل كوميدي: ليزا كولون زياس (ذي بير).

أفضل ممثل في دور ثانوي في مسلسل قصير: لارمون موريس (فارغو).

أفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل قصير: جيسيكا غانينغ (بايبي ريندير).