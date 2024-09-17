إصابة السفير الإيراني في لبنان جراء الانفجار المتزامن لأجهزة “بيجر”

أعلنت السفارة الإيرانية في لبنان أن السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، قد أصيب إثر انفجار جهاز اتصال محمول (بيجر)، وذلك وسط إصابة المئات من أفراد حزب الله اللبناني بجروح بالغة في وقائع مشابهة.

وقالت السفارة عبر حسابها بمنصة إكس “تعرّض السيد الدكتور مجتبى أماني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإصابة سطحية. الحالة العامة للسفير المحترم جيدة”.

جناب آقای دکتر مجتبی امانی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، دچار جراحت سطحی شده‌اند. حال عمومی سفير محترم، خوب است. — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) September 17, 2024

وأصيب المئات من أعضاء حزب الله اللبناني بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار متزامن لأجهزة اتصال يحملونها في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن التفجيرات التي أصابت أجهزة الاتصال تمّت بواسطة تقنية عالية.

وحثت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين الذين يمتلكون أجهزة الـ(بيجر) على التخلص منها، وأعلنت المستشفيات بدورها حالة “التأهب القصوى”.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أجهزة النداء “المخترَقة” انفجرت في بلدتَي “علي النهري” و”رياق” في وادي البقاع بوسط لبنان، مما أسفر عن عدد كبير من الإصابات. والمواقع الثلاثة معاقل لحزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن العاملين بمجال الصحة في مختلف أنحاء لبنان طُلب منهم التوجه إلى العمل على وجه السرعة نظرًا “للعدد الكبير من المصابين الذين يُنقلون إلى المستشفيات”، كما دعا المسؤولون المواطنين إلى التبرع بالدم بالنظر لأعداد المصابين.