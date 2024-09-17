بجسد محترق.. رضيعة فلسطينية تواجه الحياة وحيدة بعد استشهاد جميع أفراد أسرتها (فيديو)

ترقد الرضيعة الفلسطينية أمل عوض الله (9 أشهر) في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، لتلقي العلاج إثر إصابتها بحروق شديدة تغطي جسدها بالكامل.

وجاءت إصابتها بعد أن قصف جيش الاحتلال منزل عائلتها، مما أدى إلى استشهاد جميع أفراد أسرتها، بينما يواجه الأطباء صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية اللازمة لها جرّاء النقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية بالمستشفى.

ولم تعد الرضيعة أمل -التي تعرضت لحروق شديدة نتيجة الغارة الإسرائيلية- كما كانت؛ فقد غابت ملامح البراءة عن وجهها، وتركت الحروق أثرًا عميقًا فيه.

صرخاتها المتواصلة تملأ أروقة المستشفى، حيث تبكي بحرقة دون وجود أي فرد من أسرتها لتهدئتها. ويقف إلى جانبها فقط الأطباء والممرضون، الذين يحاولون تخفيف معاناتها وسط ظروف صعبة.

وتحتاج أمل إلى تغذية خاصة وحليب ورعاية صحية عاجلة، وهو ما يصعب توفيره في قطاع غزة الذي يعاني نقصًا حادًّا في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى شح كبير في المواد الغذائية وحليب الأطفال، وذلك بسبب الحرب المستمرة والحصار الممنهج من قِبل سلطات الاحتلال.