شاهد: لحظة إلقاء القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

نشرت إدارة شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا الأمريكية، الاثنين، لقطات مصورة لاعتقال رجل متهم بمحاولة اغتيال ثانية فاشلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق النار على ترامب بالقرب من ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا، حيث كان الرئيس السابق يلعب.

وأظهرت اللقطات المصورة من كاميرات جسدية للشرطة رجال شرطة مسلحين وهم يواجهون رايان ويسلي روث (58 عامًا).

وفي التسجيل، يُسمع أحد أفراد الشرطة وهو يقول “أيها السائق، اتخذ خطوتين إلى اليمين! اتخذ خطوتين إلى اليمين! أيها السائق، عد إلى الخلف مباشرة، استمر في المشي”.

وظهر روث في الفيديو وقميصه مرفوع، كاشفًا عن جزئه العلوي ويداه مرفوعتان. وقام اثنان من رجال إنفاذ القانون بإمساك يديه وتكبيلهما، كما أظهر الفيديو.

وأكدت السلطات أن روث اتُّهم بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووُجهت التهمتان إلى روث، وهو أمريكي مُوالٍ لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا (جنوب شرق).

ومن المتوقع أن توجَّه الى روث تهم أخرى خلال جلسة استماع إضافية تُعقد في وقت لاحق. وبدا روث في الجلسة الأولى المقتضبة هادئًا، وأجاب بـ”نعم” بنبرة خافتة عن أسئلة وجّهها إليه القاضي رايون ماكيب من المقاطعة الجنوبية في ولاية فلوريدا.

وحمّل ترامب الاثنين “خطاب” منافسته كامالا هاريس والرئيس جو بايدن واتهامهما إياه بأنه يشكل “تهديدًا للديمقراطية”، المسؤولية عما بدت أنها ثاني محاولة اغتيال يتعرض لها الرئيس السابق.

وندد بايدن وهاريس بالحادث الذي وقع الأحد مع الاشتباه بمحاولة شخص إطلاق النار على ترامب أثناء مزاولته رياضة الغولف في ولاية فلوريدا.