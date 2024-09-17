طالبة تونسية توبخ أستاذا جامعيا أشاد بإسرائيل (فيديو)

واجهت طالبة من كلية العلوم القانونية والسياسة والاجتماعية أستاذًا أشاد بإسرائيل خلال كلمة له في اجتماع افتتاحي مع الطلبة، منددة بالانحياز إلى الاحتلال رغم جرائمه المتواصلة في غزة.

واستنكرت الطالبة غفران راجحي الاعتراف بإسرائيل والإشادة بها داخل الجامعات التونسية، واعتبارها “واحة ديمقراطية”، مشيرة إلى أحد الطلاب الفلسطينيين الحاضرين، الذي كان عليه أن يستمع للإشادة بإسرائيل، بعد أن استشهدت عائلته في معسكر جباليا خلال الحرب الجارية.