غالبيتهم نساء.. اليابان تحطم رقما قياسيا جديدا في عدد المعمَّرين

حطمت اليابان رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد المعمَّرين، إذ باتت تضم أكثر من 95 ألف شخص يبلغون 100 سنة أو أكثر، نحو 90% منهم نساء، حسب بيانات صادرة عن الحكومة اليوم الثلاثاء.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الأزمة الديموغرافية البطيئة التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في العالم، مع ارتفاع نسبة الشيخوخة وانخفاض عدد السكان.

وبدءًا من مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أصبح عدد المعمرين في اليابان نحو 95 ألفًا و119 شخصًا -أكثر بـ2980 شخصًا مقارنة بأرقام العام الماضي- بينهم 83 ألفًا و958 امرأة و11 ألفًا و161 رجلًا، حسب ما ذكر بيان لوزارة الصحة.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر قد وصل إلى رقم قياسي بلغ نحو 29.3% من السكان.

ومع هذه النسبة، تتصدر اليابان قائمة تضم 200 دولة ومنطقة يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، حسب الوزارة.

وبعد وفاة صاحبة الرقم القياسي السابق لأكبر معمَّرة، ماريا برانياس موريرا، الشهر الماضي عن 117 عامًا، باتت امرأة يابانية في الوقت الحالي أكبر شخص على قيد الحياة في العالم.

وأصبحت توميكو إيتوكا، المولودة في 23 مايو/أيار 1908 والتي يبلغ عمرها حاليًّا 116 عامًا، العميدة الجديدة للبشرية، حسب “مجموعة أبحاث الشيخوخة” الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إيتوكا تعيش في دار للمسنين في أشيا بمحافظة هيوغو (غربي اليابان).

We are delighted to announce the scientific age validation of Mr. Josino Levino Ferreira of 🇧🇷Brazil, born 03.04.1913, aged 111. We thus recognize him as the 2nd oldest living man in the world behind John Tinniswood.

We express our thanks to the family.https://t.co/4NPE4OP5xK pic.twitter.com/ioK5vyiRKd

— Gerontology Research Group (GRG) (@GerontologyGrg) September 16, 2024