في المبارزة ومصارعة الذراع.. سفير فرنسا بالقاهرة يتحدى أبطال مصر بالأولمبياد (شاهد)

استقبل السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه داخل المبنى التاريخي لسفارة فرنسا بالقاهرة اللاعبين المصريين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية من 26 يوليو/تموز حتى 11 أغسطس/آب الماضي.

استقبل السفير الفائزين المصريين بالميداليات الأولمبية #Paris2024🏅 لتهنئتهم بإنجازاتهم : أحمد الجندي، البطل الأولمبي في الخماسي الحديث وسارة سمير، الفائزة في المركز الثاني بالميدالية الفضية في وزن 81 كجم في رفع الأثقال ومحمد السيد، الفائز بالميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة pic.twitter.com/hOaZ5Ces0F — Embassy of France in Egypt (@FranceenEgypte) September 12, 2024

ونشرت السفارة الفرنسية عبر حسابها الرسمى على منصة إكس عدة مقاطع مصورة للسفير شوفالييه وهو يتحدى اللاعبين في بعض المنافسات، حيث لعب مصارعة الذراعين (الريست) مع اللاعبة سارة سمير وانتهت اللعبة بفوز مستحق لها، كما شارك في مباراتين للمبارزة مع اللاعبين أحمد الجندي ومحمد السيد.

مصارعة ذراع بين السفير وسارة سمير، الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال -٨١ كج 💪 فوز مستحق للبطلة المصرية ! Bras de fer entre l’ambassadeur et Sara Samir, médaillée d'argent d'haltérophilie -81kg 💪 victoire haut la main de la championne ! pic.twitter.com/xSL2zoxcCq — Embassy of France in Egypt (@FranceenEgypte) September 12, 2024

وذكرت السفارة أن السفير استقبل الأبطال المصريين الفائزين بالميداليات الأوليمبية لتهنئتهم على إنجازاتهم.

وكان أحمد الجندي قد حصل على ذهبية منافسات الخماسي الحديث بعد تحقيقه المركز الأول برصيد 1555 نقطة، في حين حصلت سارة سمير على فضية منافسات رفع الأثقال وزن 81 كغم، أما محمد السيد فحصد برونزية منافسات سيف المبارزة.

وكانت مصر قد شاركت في الألعاب الأولمبية رقم 33 ببعثة مكونة من 148 لاعب ولاعبة خاضوا منافسات 22 رياضة متنوعة.

السفير يتبادل لمسات المبارزة بالسلاح مع البطل الأوليمبي احمد الجندي، صاحب الرقم القياسي العالمي بالخماسي الحديث. 🥇 L'ambassadeur échange des touches à l'épée avec le champion olympique et détenteur du record du monde de pentathlon moderne Ahmed Elgendy 🥇 pic.twitter.com/rtzO9hRjlj — Embassy of France in Egypt (@FranceenEgypte) September 12, 2024