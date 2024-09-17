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في المبارزة ومصارعة الذراع.. سفير فرنسا بالقاهرة يتحدى أبطال مصر بالأولمبياد (شاهد)

الريست والمبارزة بالسيف

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17/9/2024-|آخر تحديث: 17/9/202402:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استقبل السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه داخل المبنى التاريخي لسفارة فرنسا بالقاهرة اللاعبين المصريين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية من 26 يوليو/تموز حتى 11 أغسطس/آب الماضي.

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ونشرت السفارة الفرنسية عبر حسابها الرسمى على منصة إكس عدة مقاطع مصورة للسفير شوفالييه وهو يتحدى اللاعبين في بعض المنافسات، حيث لعب مصارعة الذراعين (الريست) مع اللاعبة سارة سمير وانتهت اللعبة بفوز مستحق لها، كما شارك في مباراتين للمبارزة مع اللاعبين أحمد الجندي ومحمد السيد.

وذكرت السفارة أن السفير استقبل الأبطال المصريين الفائزين بالميداليات الأوليمبية لتهنئتهم على إنجازاتهم.

وكان أحمد الجندي قد حصل على ذهبية منافسات الخماسي الحديث بعد تحقيقه المركز الأول برصيد 1555 نقطة، في حين حصلت سارة سمير على فضية منافسات رفع الأثقال وزن 81 كغم، أما محمد السيد فحصد برونزية منافسات سيف المبارزة.

وكانت مصر قد شاركت في الألعاب الأولمبية رقم 33 ببعثة مكونة من 148 لاعب ولاعبة خاضوا منافسات 22 رياضة متنوعة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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