ماذا نعرف عن جهاز “البيجر” الذي انفجر مع أعضاء حزب الله؟

أكد حزب الله اللبناني انفجار عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ”بيجر” والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات الحزب ومؤسساته.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في تصريحات للجزيرة، إن “عدد الشهداء في تفجير أجهزة الاتصال ارتفع إلى 9″، والإصابات 2750 بينهم 200 إصابة خطرة.

ما هو البيجر؟

و”البيجر” هو جهاز اتصال لاسلكي صغير الحجم وسهل الحمل، يُستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال. وعلى الرغم من تراجع استخدامه مع ظهور الهواتف النقالة المتطورة، فإن البيجر لا يزال قيد الاستخدام في المناطق التي لا تغطيها شبكات الهاتف المحمول، كما يُعتمد عليه في المستشفيات لتجنب تأثير الذبذبات الصادرة من الهواتف على الأجهزة الطبية.

وفي بعض المستشفيات، يستمر الأطباء في استخدام البيجر لتجنب الضوضاء الناتجة عن المكالمات الهاتفية، وحفاظًا على سلامة الأجهزة الطبية الحساسة. كما أن الجهاز لا يزال يُستخدم مع بعض القوات الأمنية والعسكرية لتفادي اختراق الاتصالات، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن بعض أعضاء حزب الله لاحظوا ارتفاع درجة حرارة الأجهزة التي بحوزتهم قبل انفجارها، وتمكنوا من التخلص منها في الوقت المناسب.

سبب الانفجار

من جانبها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر مقرَّبة من حزب الله أن أجهزة الاتصال الجديدة من “بيجر” تحتوي على بطاريات ليثيوم، ويبدو أن الانفجارات وقعت بسبب “ارتفاع مفرط” في درجة حرارتها.

تسريب الشفرة

ومن جانبه، كتب وزير الدفاع اللبناني السابق، يعقوب الصراف، عبر حسابه بمنصة إكس “لا أعتقد أن تفجير البيجرز هو خرق سيبراني، بل إني مقتنع بأن هذا النوع من المعدات لديه شفرة مُرمَّزة من قِبل صانعها، لضمان إمكانية تفجيرها بموجب مفتاح معلوماتي يدعى (Back door) يسمح للمصنع بالولوج وإعطاء التعليمات لتفجير الجهاز”.

وأضاف “أستنتج مما أعلاه، أن العدو قد أُعطي هذه الشفرة واستعملها لاقتراف جريمته المروعة هذه”.