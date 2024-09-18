بلينكن يبحث في القاهرة وقف إطلاق النار في غزة وقضايا التعاون مع مصر

عقد الوزيران الأمريكي أنتوني بلينكن والمصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة عقب جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الخارجية المصري، إنه بحث مع نظيره الأمريكي ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإرسال المساعدات.

وأكد الوزير وجود توافق في الموقفين المصري والأمريكي بضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين مؤكدًا ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإدخال مزيد من المساعدات.

وقال عبد العاطي إن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدًا الموقف المصري الرافض لوجود عسكري على الجانب الآخر من المعبر.

وفيما يتعلق بالقضايا التي تم بحثها قال الوزير المصري، إنه أكد لوزير الخارجية الأمريكي، ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة وعدم الإضرار بدولتي المصب.

وذكر أنه تم بحث وضع منطقة القرن الإفريقي، وأهمية وحدة الدولة في الصومال ومكافحة الإرهاب.

وقف إطلاق النار في غزة

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي إنه طرح مع الجانب المصري حل باقي المشاكل المختلف حولها، مشيرًا إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة سيعيد “الرهائن” إلى منازلهم ويصب في مصلحة إسرائيل.

وقال بلينكن إنه تم تحقيق تقدم كبير خلال الشهر المنصرم، وتم الاتفاق على 15 بندًا من بين 18 بندًا في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، لكن القضايا المتبقية تحتاج إلى حل.

وأضاف الوزير أنه ناقش كذلك الخطط المتعلقة باليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة، وقال “نواصل العمل مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.

وقال إن وقف إطلاق النار في غزة سيسهل التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، ودعا الأطراف جميعها إلى الامتناع عن التصعيد، وأضاف أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة سيؤدي إلى تهدئة النقاط الساخنة في شمال إسرائيل وجنوب لبنان والبحر الأحمر.

ووصل بلينكن إلى القاهرة فجر الأربعاء، ثم التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يشارك في افتتاح الحوار الاستراتيجي الأمريكي-المصري.