شاهد: لحظة انفجار جهاز اتصال في عزاء نجل النائب اللبناني علي عمار

أظهر مقطع “فيديو” لحظة انفجار جهاز اتصال، اليوم الأربعاء، أثناء مجلس عزاء محمد مهدي، نجل النائب اللبناني علي عمار، عضو مجلس النواب عن كتلة الوفاء للمقاومة.

وأظهر المقطع وقوع الانفجار فجأة في الوقت الذي كان محتشدون يرفعون أعلام (حزب الله)، ويرددون شعاراته خلال عزاء محمد مهدي الذي قتل في موجة تفجيرات لأجهزة “بيجر” أمس الثلاثاء.

وكان النائب علي عمار استقبل المعزين في وفاة نجله، الأربعاء، بمنزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من (حزب الله) وهيئة إسعاف تابعة للحزب انفجار عدد من أجهزة الاتصال في الضاحية الجنوبية ببيروت تزامنًا مع تشييع عناصر من (حزب الله) قتلوا، الثلاثاء، في انفجارات لأجهزة “بيجر” للاتصالات.

9 قتلى وأكثر من 300 جريح

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح في موجة جديدة لانفجارات طالت أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان.

وقالت الوزارة في بيان إن “تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة شخص بجروح”، في تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة.

واستشهد 12 شخصًا الثلاثاء وأصيب 2800 آخرون بجروح في انفجارات متزامنة لأجهزة “بايجرز” في الضاحية الجنوبية لبيروت وشرق لبنان وجنوب لبنان، كما أعلنت السلطات الصحية.