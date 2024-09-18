شركات طيران تلغي رحلاتها إلى دول في الشرق الأوسط بعد تفجيرات “البيجر”

أعلنت شركات طيران عالمية، الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى لبنان والمنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية، خشية اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، وأصيب 2750 آخرون بينهم 200 في حالة خطرة، جراء انفجارات أجهزة اتصال “بيجر” يحملها أعضاء في حزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي البلاد.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

الخطوط الجوية الجزائرية

علّقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

مجموعة إير فرانس (كيه إل إم)

وألغت “كيه إل إم” رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 من أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران المنخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 31 من مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

إير إنديا

علّقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي مقرها هونغ كونغ، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 من مارس 2025.

دلتا إيرلاينز

أوقفت الشركة الأمريكية الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى من 31 أكتوبر.

إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران المنخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها في إبريل/نيسان، وستستأنفها في 30 من مارس/آذار 2025.

“آي إيه جي”

قالت شركة فيولينج الإسبانية للطيران المنخفض التكلفة المملوكة لـ”آي إيه جي” إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 من يناير/كانون الثاني 2025. وأضافت الشركة أن الرحلات إلى عمّان أُلغيت حتى إشعار آخر.

مجموعة لوفتهانزا

وعلقت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضًا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية، رحلاتها إلى تل أبيب وطهران، وأعلنت تجنب التحليق في أجوائهما.

عاجل | بلومبرغ: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وتتجنب التحليق في أجواء #إيران وإسرائيل — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) September 17, 2024

وقالت الخطوط الجوية السويسرية على نحو منفصل إنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية أكتوبر.

رايان إير

ألغت رايان إير، أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 من أكتوبر بسبب “قيود تشغيلية”.

زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين برلين وبيروت حتى 23 من أكتوبر.

صن إكسبرس

علّقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 من ديسمبر/كانون الأول.

يونايتد إيرلاينز

علّقت شركة الطيران، التي مقرها شيكاغو، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.