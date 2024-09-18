محمد بن سلمان: السعودية لن تقيم علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية، معربًا عن إدانة المملكة لجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الأمير محمد بن سلمان لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى “تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.
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وأضاف: “لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك”.
وتابع: “نتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدًا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة”.
سمو #ولي_العهد: تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة… pic.twitter.com/oAtKcs0yNp
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 18, 2024