مناظرة في البرازيل تنتهي باعتداء مرشح لمنصب عمدة ساوباولو بكرسي على منافسه (شاهد)

اعتدى المرشح عن الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة ساوباولو في البرازيل خوسيه لويز داتينا، الأحد، على منافسه بابلو مارسال مرشح حزب العمال بكرسي، خلال مناظرة تلفزيونية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته القناة الناقلة للمناظرة جدالًا بين المرشحَين بسبب اتهام مارسال لدانيتا بالتحرش بمذيعة تلفزيونية، مما أثار غضب الأخير وضربه بالكرسي.

ونُقل مارسال إلى المستشفى، وقد أصيب بكدمات طفيفة في جسمه، وفق مصادر إعلام محلية.