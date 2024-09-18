هآرتس تكشف تفاصيل خطة بناء “برج خليفة القدس”

نشرت صحيفة “هآرتس” تقريرًا كشفت فيه تفاصيل خطة لبناء برج سكني في مدينة القدس المحتلة، حيث وافقت اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في القدس، وفق الصحيفة، على خطة لبناء “برج إبشتاين” فوق “جبل هرتسل”.

ويخطط أن يكون هذا البرج، الذي سيُستخدم لأغراض السكن والاستضافة الفندقية والتجارة، ليكون الأعلى في القدس -بارتفاع 40 طابقًا-، وقد أُطلق عليه لقب “برج خليفة القدس”.

اعتراضات واسعة

وكانت لجنة الاعتراضات الفرعية التابعة للجنة الإقليمية قد أعلنت قرارها برفض معظم الاعتراضات على الخطة، على الرغم من أنها قد خفضت ارتفاع المبنى بنحو 30 مترًا.

يذكر أنه قد تم تقديم نحو 200 اعتراض على الخطة، حيث ادعى المعارضون أن بناء البرج لا يتناسب مع البيئة، ويشوّه خط الأفق في القدس، ويؤثر في طابع جبل “هرتسل”، والطابع الريفي لحي عين كارم القريب.

وسيؤدي ارتفاع البرج وموقعه على واحدة من أعلى القمم في المدينة إلى ظهوره من مسافات بعيدة.

وبحسب المخطط، سيحتوي البرج على 240 وحدة سكنية، منها 50 شقة صغيرة و50 أخرى مخصصة للإيجار الطويل الأجل، كما سيتضمن البرج 11 ألف متر مربع مخصصة للفنادق، و300 متر مربع للتجارة، ومؤسسة عامة كبيرة، قد تكون متحفًا أو مركزًا ثقافيًا، لكن لم يتم تحديد طبيعته بعد، كما سيتم بناء ساحة كبيرة أسفل البرج.

ومن المتوقع أن يطلب المعارضون لمخطط البناء جلسة استماع إضافية أمام لجنة الاستئناف، أو اللجوء إلى المحاكم.

لا مبالاة باعتراض عائلات الجنود القتلى

وقالت عضو الكنيست ميراف كوهين (من حزب هناك مستقبل) “إذا تم بناء برج خليفة المقدسي عند مدخل جبل هرتسل، فسوف يبدو مثل إشارة بذيئة موجهة إلى جبل الذكرى الوطنية”، مضيفة أن “هذه خطة غير معقولة بالمطلق، لا توجد عاصمة أخرى تبيع الأصول الوطنية المهمة للمستثمرين بهذه الطريقة”.

وقال نائب رئيس البلدية، يوسي حبيليو: “لا تبالي لجنة التخطيط الإقليمية في القدس بأهمية جبل هرتسل، وهي غير مبالية بأهمية ياد فاشيم، وغير مبالية حتى باعتراضات العائلات الثكلى. المهم هو المزيد من البناء والمزيد من الأرباح للمستثمرين”.

وفي المقابل، يدافع أعضاء اللجنة الإقليمية عن الخطة ويرون أنها جزء مهم من مستقبل القدس. حيث صرحت رئيسة اللجنة، شيرا تلماي باباي بأن “الخطة توفر جودة معمارية استثنائية وتواصل الدفع قدمًا باتجاه زخم التجديد في القدس، وهي ستتيح لنا تحسين التخطيط وخلق مساحات حضرية ناجحة. كل هذا سيمكننا من مواجهة المهام المعقدة التي تعترض تطوير المدينة”.