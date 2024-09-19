الدنمارك: سنعتقل نتنياهو إذا صدر قرار من الجنائية الدولية بحقه

قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن إن سلطات بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار الدنمارك، وكانت هناك مذكرة اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح راسموسن خلال اجتماعه مع ممثلي مجموعة “طلاب ضد الاحتلال” في الدنمارك أن جامعة كوبنهاغن لديها الحرية في مباشرة مقاطعة الجامعات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية لم تعد عائقًا أمام المقاطعة الأكاديمية.

جدير بالذكر أن لقاء الوزير مع الطلاب جاء عقب إجراءات أمنية مشددة شهدتها الجامعات الدنماركية، تضمنت استخدام البندقيات الرشاشة والكلاب البوليسية، أثناء احتجاجات الطلاب ضد الحرب على غزة ومطالبتهم بالمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

وخلال اللقاء، ناقش الطلاب مع الوزير قضايا مهمة، من بينها تصدير الأسلحة الدنماركية إلى إسرائيل وسبل تفعيل المقاطعة الأكاديمية لتل أبيب.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.