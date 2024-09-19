القسام تبث مشاهد لاستهداف 3 ناقلات جند إسرائيلية في رفح (شاهد)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، مشاهد من استهداف عناصرها، أول أمس، عددا من آليات جيش الاحتلال المتوغلة في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد أحد عناصر القسام أثناء قيامه بتجهيز عبوة “شواظ” وزرعها على طريق مرور ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي من طراز “نمر” في المنطقة ما أدى لنسفها في لحظات.

كما أظهر المقطع قيام عناصر القسام باستهداف ناقلة جند إسرائيلية أخرى من الطراز ذاته، باستخدام قذيفة (الياسين 105) وإصابتها إصابة مباشرة.

فيما تم استهداف ناقلة جند ثالثة باستخدام قذيفة “تاندوم” من داخل شرفة إحدى البنايات بالمنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأربعاء، أن أربعة من جنوده قتلوا في جنوب قطاع غزة، وأضاف أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة فيما أصيب آخران بجروح متوسطة في الواقعة نفسها.

وارتفعت حصيلة القتلى المعلنة من جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 715 عسكريًا، وفقًا لآخر تحديث لجيش الاحتلال.