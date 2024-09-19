حكم سابق يعترف: أنقذت ميسي من الطرد مقابل هذا الثمن

أقرّ حكم دولي سابق بأنه أنقذ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي من طرد مستحق في الوقت بدل الضائع، من أجل السماح له بلعب نهائي بطولة (كوبا أمريكا) عام 2007 مقابل الحصول على قميصه.

وجاء هذا الاعتراف، الخميس، بعد 17 عامًا من تحكيم مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2007 في فنزويلا بين الأرجنتين والمكسيك التي أدارها الحكم التشيلي كارلوس تشانديا، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة (إي إس بي إن) الأمريكية.

وأوقف ميسي إحدى الهجمات باليد، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم التانغو بثلاثية دون رد قبل النهاية بدقيقتين تقريبًا، وهو الأمر الذي كان سيكلفه بطاقة صفراء ثانية وبالتالي طرده من اللقاء.

وقال تشانديا البالغ من العمر 59 عامًا “ميسي لمس الكرة بيده متعمدًا، لكن الواقعة كانت تجري في خط الوسط، ولم تكن هناك فرصة متاحة أمام المكسيك للتسجيل، لم أمنحه بطاقة صفراء فقط قمت بتحذيره لأنه بقي دقيقتان ونصف دقيقة للعب، ولم أرغب في منعه من اللعب في النهائي”.

وأضاف “ذهبت إلى ميسي وقلت له إن هذه اللعبة تستحق بطاقة صفراء، لكن قراري (بعدم منحه الإنذار) سيكلفك قميصك”.

وتوجّه الحكم التشيلي السابق عقب نهاية المباراة، إلى غرفة منتخب الأرجنتين ليحصل على قميص ميسي هدية بعد حمايته من البطاقة الصفراء أمام المكسيك.

وأكمل تشانديا “في الواقع، كان ميسي يريد أن يمنحني القميص في الملعب، لكني قلت له: لا لا، خذه إلى غرفة الملابس، ثم جاء وتركه لي هناك”.

يذكر أن المباراة النهائية حينها شهدت خسارة الأرجنتين أمام الغريم الأزلي البرازيل بثلاثية دون رد.