“شهداء الأقصى” تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال في طولكرم (فيديو)

بثت كتائب “شهداء الأقصى” مشاهد لاستهداف مقاتليها، بالاشتراك مع كتائب القسام، حاجز الطيبة العسكري قرب طولكرم، بوابل كثيف من الرصاص، فجر اليوم الخميس.

وأظهرت المشاهد تعرض عدد من جنود الاحتلال لدى الحاجز لوابل من الرصاص الكثيف الذي أطلقته عناصر المقاومة ناحيتهم من جهات عدة مختلفة.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنًا وبلدات في الضفة لاعتقال مَن يسميهم “مطلوبين”، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تتصدى له فصائل المقاومة الفلسطينية.