عقب انتهاء خطاب نصر الله.. عشرات الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 52 غارة جوية، الخميس، على المحمودية والعيشية ومرتفعات الريحان ومحيط نهر برغز جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن 3 مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل نفذت عشرات الضربات، في أنحاء جنوب لبنان ووصفتها بأنها كانت من أعنف الضربات منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة 4 أشخاص جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية في قضاء صور جنوب البلاد، وأشارت إلى أن المصابين 3 فلسطينيين ومواطن لبناني.

يأتي ذلك في ظل موجة تصعيد جديدة بين إسرائيل و(حزب الله) بعد سلسلة تفجيرات واسعة طالت، الثلاثاء والأربعاء، آلافًا من أجهزة الاتصالات في لبنان، التي يحملها عناصر الحزب بصورة خاصة، ما أسفر عن استشهاد 37 شخصًا، وإصابة آلاف، فيما حمّلت بيروت والحزب، تل أبيب المسؤولية عن الهجوم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن “الحرب مع حزب الله دخلت مرحلة جديدة”.

وتزامن ذلك مع شن الجيش الإسرائيلي موجتين واسعتين من الغارات الجوية على بلدات جنوبي لبنان، مساء الخميس، تعدّ من بين أعنف الغارات على المنطقة منذ أسابيع.

فيما شن (حزب الله) 16 هجومًا على أهداف عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل، في أحد أكبر الأيام توسعًا بالهجمات من قبل الحزب.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله، أن رسائل وصلت إلى حزبه عبر قنوات رسمية وغير رسمية، الثلاثاء، تفيد بأن الهدف من تفجيرات أجهزة الاتصالات هو وقف جبهة لبنان عن إسناد قطاع غزة، الذي يواجه حربًا إسرائيلية مستمرة أوشكت على دخول عامها الثاني.

وشدد نصر الله، عبر خطاب متلفز، في هذا الصدد على أن “جبهة لبنان لن تتوقف قبل توقف الحرب على غزة”.