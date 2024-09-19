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“فيديو” صادم.. جنود الاحتلال يلقون بجثامين شهداء من سطح منزل في الضفة (شاهد)

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19/9/2024-|آخر تحديث: 19/9/202408:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل صورًا تظهر قيام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بجثامين 3 فلسطينيين استشهدوا في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية، وإلقائها من سطح أحد المنازل صباح اليوم الخميس.

وأظهرت المشاهد 3 من جنود الاحتلال وهم يعتلون سطح أحد الأبنية ويمسكون بكل جثة من جثث الشهداء الثلاثة، ثم يقومون بإلقائها واحدة تلو الأخرى من فوق سطح المنزل.

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ومنذ ساعات عدة بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في بلدة قباطية بعد أن حاصر منزلًا وقتل 3 فلسطينيين فيه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 شبان استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب (مدينة) جنين.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 إصابات أخرى برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة قباطية، وجميعهم بحالة مستقرة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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