“فيديو” صادم.. جنود الاحتلال يلقون بجثامين شهداء من سطح منزل في الضفة (شاهد)

تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل صورًا تظهر قيام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بجثامين 3 فلسطينيين استشهدوا في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية، وإلقائها من سطح أحد المنازل صباح اليوم الخميس.

وأظهرت المشاهد 3 من جنود الاحتلال وهم يعتلون سطح أحد الأبنية ويمسكون بكل جثة من جثث الشهداء الثلاثة، ثم يقومون بإلقائها واحدة تلو الأخرى من فوق سطح المنزل.

ومنذ ساعات عدة بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في بلدة قباطية بعد أن حاصر منزلًا وقتل 3 فلسطينيين فيه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 شبان استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب (مدينة) جنين.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 إصابات أخرى برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة قباطية، وجميعهم بحالة مستقرة.