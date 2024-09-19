مدبولي يقطع وعدا للمصريين بشأن انقطاع الكهرباء (فيديو)

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر نجحت في تأمين احتياجاتها من الوقود والغاز لتوليد الكهرباء، مشددًا على أن التيار الكهربائي لن ينقطع مجددًا في البلاد.

وأوضح مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس- أن الحكومة وفرت أكثر من 2.5 مليار دولار لشراء شحنات من الغاز والوقود “لضمان عدم قطع التيار مرة أخرى”.

وأضاف أن شحنات الغاز التي تم التعاقد على شرائها خلال الأشهر الماضية ستؤمن احتياجات الدولة للفترة المقبلة بالكامل، وليس فقط لفصل الصيف.

يأتي هذا التصريح بعد 4 أيام من انتهاء فترة 3 أشهر أعلنت خلالها مصر نجاحها في توفير الأموال اللازمة لشراء الغاز والوقود لوقف انقطاع الكهرباء.

وكان مدبولي قد أكد في يونيو/حزيران الماضي أن الحكومة وفرت مبلغ 1.2 مليار دولار لإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميًا للأشهر الثلاثة التالية.

وعانت مصر منذ العام الماضي من تخفيف أحمال الطاقة عبر قطع التيار وفق جدول لمدة ساعتين يوميًا، ارتفع إلى 3 ساعات منذ إبريل/نيسان الماضي، وفي يونيو/حزيران، أعلنت مصر إجراءات لإدارة وفرة التيار في البلاد، تضمنت إغلاق المحال التجارية بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي ستعود إلى مستوياتها قبل يونيو/حزيران 2025، بعد تراجعها بسبب تأخر سداد مستحقات للشركات العاملة.

الاستثمارات في مصر

وفي موضوع آخر، كشف مدبولي أن مصر تعمل للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية وتشجيعها، مشيرًا إلى أن توقيعها سيكون قريبًا.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، الثلاثاء، عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مرحلة أولى.

وتعتزم الرياض استثمار ودائعها لدى مصر -التي تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري- في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، بحسب تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.