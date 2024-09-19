“مسعفون من أجل فلسطين”.. مبادرة تحول سكان غزة إلى منقذين وسط الحرب (فيديو)

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تزداد الحاجة الملحة للتدخل الطبي السريع، واستجابة لهذا الوضع، أطلق فريق “مسعفون من أجل فلسطين” مبادرة تطوعية لتدريب السكان على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة.

والتقت الجزيرة مباشر بمنسق هذه المبادرة وبعض النازحين المشاركين في دورة الإسعافات الأولية، حيث يسعى هؤلاء لاكتساب مهارات قد تنقذ حياة أحبائهم في ظل التهديد المستمر من الهجمات الإسرائيلية.

وقال محمد أبو علي، قائد فريق “مسعفون من أجل غزة”، إن دورة الإسعافات الأولية هي باكورة نشاطاتهم ضمن سلسلة خدمات تطوعية مزمع تقديمها في جنوب القطاع، مع الأمل في التوسع نحو الشمال أيضًا.

وأضاف أبو علي موضحًا سبب إطلاق هذه الدورة التي تستمر محاضراتها لساعة وتُعقد مرات عدة أسبوعيًا: “هذه المهارات بالغة الأهمية للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي، إذ فقد العديد من السكان أحباءهم أمام أعينهم دون القدرة على التدخل لإنقاذ حياتهم”.

من جانبها، أوضحت أسماء منصور، إحدى النازحات المشاركات في الدورة، دافعها للالتحاق قائلة: “نعيش في ظروف قاسية ونواجه حربًا مستمرة منذ أشهر عديدة. بهذه المهارات، نأمل أن نتمكن من إنقاذ حياة المقربين إلى قلوبنا”.

تأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث تشتد الحاجة إلى الخدمات الطبية الطارئة في غزة مع استمرار الأعمال العدائية وتزايد عدد الإصابات بين المدنيين.