مضايقات هندوسية لمسلمين رفعوا أعلام فلسطين خلال مسيرة احتفال بالمولد النبوي (فيديو)

أظهرت مشاهد نشرها ناشطون ومدونون جانبًا من احتفالات المسلمين في الهند بالمولد النبوي الشريف والفعاليات المصاحبة لها، رفعوا فيه الأعلام الفلسطينية تأكيدًا على استمرار الدعم والتضامن والمساندة لسكان غزة.

وأظهرت المشاهد تجمع أعداد كبيرة من مسلمي الهند لإحياء ذكرى المولد النبوي في تجمعات عامة، تم فيها توزيع الحلوى على المارة والمشاركين في الاحتفالات.

مضايقات من الهندوس

وأظهرت لقطات مصورة، قيام مجموعة من الشباب بالتلويح بالأعلام الفلسطينية وترديد عبارات “تحيا فلسطين”؛ مما تسبب في موجة غضب هندوسية ومطالبات بالقبض على رافعي الأعلام ومحاسبتهم.

وقالت وسائل إعلام هندية إن عناصر هندوسية تظاهروا أمام مراكز الشرطة مطالبين بالقبض فورًا على رافعي الأعلام، كما قال الحساب الرسمي لشرطة جانبور إنه أُلقى القبض على خمسة أشخاص بتهمة رفع العلم الفلسطيني.

وأضاف الحساب على موقع فيسبوك أن “المتهمين في الموكب المذكور أُلقي القبض عليهم لنشرهم شعارات “تحيا فلسطين” وهو ما يثير الغضب الديني بين أبناء الطبقات والمجتمعات الأخرى”.

وعلق الصحفي الهندي، وسيم أكرم تياجي، في منشور على منصة إكس قائلًا “ما المادة من قانون العقوبات الهندي التي يعتبر فيها قول “تحيا فلسطين” جريمة؟ أرجو التوضيح”.

जौनपुर के थाना मछलीशहर पुलिस ने जुलूस में फ़लस्तीन ज़िंदाबाद का नारा लगाने वाले पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। सवाल यह है भारतीय न्याय सहिंता की कौनसी धारा के तहत यह गिरफ्तारी हुई है? भानस की ऐसी कौनसी दफ़ा है जिसमें फ़लस्तीन ज़िंदाबाद कहना अपराध है। यह देश हमेशा फ़लस्तीन की… pic.twitter.com/1a667vVHHB — Wasim Akram Tyagi (@WasimAkramTyagi) September 17, 2024

وأشار مدونون إلى أن المسلمين في بعض الولايات لم يتمكنوا من الخروج في مواكب للاحتفال خوفا من إجراءات السلطات القمعية التي تسببت في نشر الخوف بين المسلمين بتشجيع من حزب بهارتيا الحاكم والتي أدت إلى هدم الكثير من منازل المسلمين واعتقالهم.

وكانت الاحتفالات في منطقة ماندسور قد شهدت مضايقات من الهندوس،‌ وأظهرت المشاهد اشتباكهم مع المسلمين خلال المسيرة الاحتفالية، ونقلت وسائل الإعلام عن المنظمات الهندوسية، أن المسلمين هم الذين بدؤوا إلقاء الحجارة على معبد هندوسي.