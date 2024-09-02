أبو عبيدة: نتنياهو يتحمل مسؤولية مقتل الأسرى وتعليمات جديدة للحراس بعد حادثة النصيرات

علّق الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، على عثور الجيش الإسرائيلي على جثث 6 من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وحمّل في منشور له على تلغرام، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مقتلهم.

وقال أبو عبيدة إن “نتنياهو تعمد تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة”، وأشار إلى أن جيش الاحتلال “قتل العشرات منهم عبر القصف الجوي المباشر”.

وأضاف أبو عبيدة أنه “بعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بشأن التعامل معهم في حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم”.

وشدد على أن “إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقة تبادل سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت، وعلى عوائلهم الاختيار بين أن يكونوا قتلى أو أحياء”.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة واتهم “حماس” بقتلهم، لكن الحركة أعلنت أنهم قتلوا بالقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قتلت قوات الاحتلال 274 مدنيا في غزة، أثناء محاولة استعادة 4 أسرى إسرائيليين من منطقة النصيرات وسط القطاع.