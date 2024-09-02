بكاء وتمزيق قمصان.. الرئيس الإسرائيلي أثناء جنازة الأسير هيرش غولدبرغ: آسف لأننا فشلنا في حمايتك

شارك الآلاف في جنازة هيرش غولدبرغ – بولين، الأسير الأمريكي الذي أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي جثمانه مع خمسة آخرين من قطاع غزة.

وسيطرت أجواء الحزن الشديد على المشهد، حيث عبر الحضور عن حزنهم بالبكاء والنحيب.

وفي كلمة له، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في جنازة غولدبيرغ: “أطلب منك المعذرة، آسف لأننا فشلنا في حمايتك وإعادتك إلى البيت”.

وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحدث بكثافة، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن آلاف الأشخاص شاركوا في الجنازة، مؤكدة على الأثر العميق الذي خلفه هذا الحدث على نفوس الإسرائيليين.

مستوطنون يمزقون ملابسهم

وفي مشهد آخر، أظهر الإعلام الإسرائيلي مشاهد لمستوطنين يمزقون قمصانهم كعلامة على الحزن العميق والتفاعل مع حادثة إعادة جثث الأسرى الستة.

ترجمة قدس| تغطية صحفية: مستوطنون يمزقون قمصانهم في إشارة إلى حزنهم الشديد؛ بعد إعادة الاحتلال جثث 6 أسرى من قطاع غزة. pic.twitter.com/LWlZGHSMBu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 2, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجر الأحد العثور على جثث ستة أسرى في نفق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أثار موجة غضب تجاه الحكومة الإسرائيلية وقراراتها.

الإضراب في إسرائيل

انتهى ظهر اليوم الاثنين في إسرائيل الإضراب العام في المرافق الاقتصادية الذي أعلنته نقابة العمال العامة (الهستدروت) للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة في قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة العمل في إسرائيل حكمًا بوقف الإضراب باعتبار أنه بدافع سياسي.

وشمل الإضراب المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، إلى جانب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين اليوم وليل أمس، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة في غزة.