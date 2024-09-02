جمع حوله أطفال المخيم.. منشد غزي يغني موّال الأمل الحزين بين النازحين (فيديو)

لا يجد الشاب أدهم طبش غير الغناء والإنشاد متنفسًا يروح به عن نفسه وعن الأطفال في مخيمات النزوح، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بصوت شجي حزين يغني أدهم بين خيام النزوح، ويقول إنه يستغل الموهبة التي منحه الله إياها لصنع البهجة على وجوه الأطفال.

نصف الفريق استشهد وتفرق الآخر

وأكد أدهم أنه كوّن فريقا فنيا من الأطفال بعد شهرين من الحرب، لكن نصف فريقه استشهد والنصف الآخر تفرّق مع عمليات النزوح.

من جهته أكد أحد النازحين أن ما يقوم به الشاب أدهم من جهود هو شيء جيد لرفع معنويات الأطفال النازحين الذين ينتظرون عودتهم إلى مناطقهم في مدينة غزة التي ولدوا وتربوا فيها.

وفي رسالته يقول “أريد أن أوصل رسالة للعالم بصوتي، أننا بغزة نستحق الفرحة والحياة والعيش بأمان”.

ويعاني الفلسطينيون في عموم قطاع غزة من موجة نزوح مليونية بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، وآلته العسكرية التي استهدفت خيام النزوح والمنشآت المدنية وأدت إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة إلى مجاعة كارثية بسبب الحصار الذي اشتد منذ بداية الحرب، بحسب منظمات إنسانية أممية ودولية.