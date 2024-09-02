سريلانكا تعلق برنامج التأشيرة الإلكترونية.. ماذا يجب أن يعرفه السياح؟

عند إرادة زيارة سريلانكا، كان يمكن للمسافرين التقديم للتأشيرة عبر الإنترنت، لتجنب الطوابير الطويلة عند الوصول إلى المطار.

ولكن هذا الخيار لم يعد متاحا بعدما علقت البلاد موقع التأشيرة الإلكترونية في الثاني من أغسطس/آب عقب أمر من المحكمة العليا في سريلانكا.

لماذا علقت سريلانكا التأشيرة الإلكترونية؟

ولم يمر وقت طويل على إدخال سريلانكا، الدولة الجزيرة الواقعة بجنوب آسيا قبالة السواحل الهندية، برنامج التأشيرة الإلكترونية إذ يرجع ذلك إلى إبريل/نيسان 2024 ولكن هذا الإجراء شابه الكثير من المزاعم بوجود انتهاكات إجرائية وافتقاد الشفافية والفساد، بحسب موقع “إف في دبليو دوت دي” الألماني لصناعة السياحة.

وجرى تعيين لجنة من الخبراء لمراجعة البرنامج. وتم تعليق البرنامج في الوقت الحالي بأمر من المحكمة ولن يعود إلا بضمان الشفافية.

وهذا يعني أنه ليس من الممكن حاليا التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية للسفر إلى سريلانكا، وعوضا عن ذلك يمكن للمسافر التقديم لتأشيرة عند الوصول.

ماذا يحدث إذا كان المسافر قدم لتأشيرة إلكترونية في 2 أغسطس/آب؟

سوف يسترد المسافرون الذين قدموا لتأشيرات إلكترونية في الثاني من أغسطس/آب بعد الخامسة مساء بتوقيت سريلانكا، قيمة ما دفعوه، بحسب مذكرة على الموقع الإلكتروني.

ماذا سيحدث مستقبلا؟

اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، سوف تتوفر تأشيرات سياحية مجانية للسياح من 35 دولة، صالحة لـ30 يوما.