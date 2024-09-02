كتائب القسام تنشر فيديو للأسيرة الإسرائيلية عيدان يروشلمي قبل مقتلها (شاهد)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو للأسيرة الإسرائيلية عيدان يروشلمي (24 عامًا) قبل مقتلها في غزة.

وظهرت عيدان في الفيديو وهي توجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، تطالبهم ببذل الجهود اللازمة للإفراج عنها وعن باقي الأسرى.

وقالت عيدان، التي أسرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال مهرجان “ريعم” الموسيقي: “أنا أتوجه إليك بنيامين نتنياهو، لكل حكومة إسرائيل، إفعلوا ما يلزم للإفراج عنا. نحن نعاني هنا. هناك تفجيرات لا تتوقف. نحن خائفون على حياتنا، نخاف من أن نموت هنا”.

وأضافت: “أنا أتوجه إليك بنيامين نتنياهو، أنت الذي أطلقت سراح أكثر من 1000 أسير في صفقة شاليط، الآن يطالبون بأقل من ربع هذا العدد لكل واحد منا. أنا غير قادرة على الفهم، هل أنا أقل قيمة؟”.

وأكدت عيدان أنها “مواطنة إسرائيلية أوفت وما زالت تؤدي واجباتها للدولة”، وتساءلت: “لماذا ما زلت موجودة هنا؟”.

ووجهت رسالة إلى الإسرائيليين قائلة: “أنا أطلب من كل شعب إسرائيل النزول إلى الشوارع و التظاهر. اصرخوا بالنيابة عنا ما لا نستطيع الصراخ به”.

وختمت عيدان رسالتها بتوجيه تحية إلى عائلتها قائلة: “أنا أشتاق إليكم أبي أمي أختي شاني و ماي. أنا أحبكم و أشتاق إليكم كثيرا”.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة واتهم حماس بقتلهم.

تعليق أبو عبيدة

وقبل نشر الفيديو، علّق الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، على عثور الجيش الإسرائيلي على جثث 6 من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وحمّل في منشور له على تليغرام، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مقتلهم.

وقال أبو عبيدة إن “نتنياهو تعمد تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة”، وأشار إلى أن جيش الاحتلال “قتل العشرات منهم عبر القصف الجوي المباشر”.

وأضاف أبو عبيدة أنه “بعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بشأن التعامل معهم في حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم”.

وشدد على أن “إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقة تبادل سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت، وعلى عوائلهم الاختيار بين أن يكونوا قتلى أو أحياء”.