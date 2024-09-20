الأخبار|روسيا

الزعيم الشيشاني قديروف يتّهم ماسك بتعطيل سيارته “تسلا سايبرترك” عن بعد

سيارة تسلا التي تم تثبيت مدفع رشاش عليها
قديروف بجوار سيارة تسلا التي تم تثبيت مدفع رشاش عليها (رويترز)
20/9/2024

اتّهم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا ومالك منصة إكس، بتعطيل مركبته عن بعد، وهي من طراز “تسلا سايبرترك”  يقول إنه تلقاها من تسلا هدية في أغسطس/آب الماضي.

وكان قديروف، الذي يحكم الشيشان منذ أكثر من 17 عاما، وهو من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شارك مقطع فيديو في أغسطس/آب يظهره خلف عجلة قيادة سيارة “تسلا سايبرترك” مع مدفع رشاش مثبت في الجزء الخلفي من المركبة.

قديروف اتهم ماسك بتقديم سيارة له كهدية ثم تعطيلها
قديروف اتهم ماسك بتقديم سيارة له هدية ثم تعطيلها (رويترز)

وكان قديروف أعلن أن إيلون ماسك قدمها له، فيما قال الأخير على منصة إكس إنها ادعاءات كاذبة.

وقال قديروف في منشور على تلغرام “أخيرا، عطّل ماسك مركبة “تسلا سايبرترك” عن بعد. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن ثم يعطّلها عن بعد”.

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وأضاف قديروف في منشوره على تلغرام “هذا ليس عملا رجوليا”، وتساءل”كيف تفعل ذلك يا إيلون؟”.

ماسك أنكر أنه قدم سيارة من طراز تسلا كهدية لقديروف (رويترز)
ماسك أنكر أنه قدم سيارة من طراز تسلا هدية لقديروف (رويترز)

سيارة تقاتل في أوكرانيا

وأشار قديروف إلى أن السيارة التي تسلمها استخدمت في مسرح العمليات العسكرية، وأرسلت إلى أوكرانيا حيث “قدّمت أداء ممتازا” حسب وصفه.

ويظهر رمضان قديروف (47 عاما) دعما غير مشروط لبوتين، وأكد إرسال آلاف الجنود لمساعدة الجيش الروسي في هجومه في أوكرانيا.

ومؤخرا قام قديروف، ومعه مفتي الشيشان باستقبال بوتين في المسجد الرئيسي في غروزني، عاصمة الشيشان، وبعدها قام بوتين بإلقاء كلمة في حشد من الجنود الشيشان أشاد فيها بقدراتهم ودورهم في الحرب في أوكرانيا.

المصدر : الفرنسية + بوليتيكو

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