الزعيم الشيشاني قديروف يتّهم ماسك بتعطيل سيارته “تسلا سايبرترك” عن بعد

اتّهم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا ومالك منصة إكس، بتعطيل مركبته عن بعد، وهي من طراز “تسلا سايبرترك” يقول إنه تلقاها من تسلا هدية في أغسطس/آب الماضي.

وكان قديروف، الذي يحكم الشيشان منذ أكثر من 17 عاما، وهو من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شارك مقطع فيديو في أغسطس/آب يظهره خلف عجلة قيادة سيارة “تسلا سايبرترك” مع مدفع رشاش مثبت في الجزء الخلفي من المركبة.

وكان قديروف أعلن أن إيلون ماسك قدمها له، فيما قال الأخير على منصة إكس إنها ادعاءات كاذبة.

وقال قديروف في منشور على تلغرام “أخيرا، عطّل ماسك مركبة “تسلا سايبرترك” عن بعد. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن ثم يعطّلها عن بعد”.

وأضاف قديروف في منشوره على تلغرام “هذا ليس عملا رجوليا”، وتساءل”كيف تفعل ذلك يا إيلون؟”.

سيارة تقاتل في أوكرانيا

وأشار قديروف إلى أن السيارة التي تسلمها استخدمت في مسرح العمليات العسكرية، وأرسلت إلى أوكرانيا حيث “قدّمت أداء ممتازا” حسب وصفه.

ويظهر رمضان قديروف (47 عاما) دعما غير مشروط لبوتين، وأكد إرسال آلاف الجنود لمساعدة الجيش الروسي في هجومه في أوكرانيا.

ومؤخرا قام قديروف، ومعه مفتي الشيشان باستقبال بوتين في المسجد الرئيسي في غروزني، عاصمة الشيشان، وبعدها قام بوتين بإلقاء كلمة في حشد من الجنود الشيشان أشاد فيها بقدراتهم ودورهم في الحرب في أوكرانيا.