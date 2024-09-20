الفيفا يعلن جدول كأس القارات للأندية وريال مدريد يتأهل للنهائي في قطر

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن النسخة الأولى من كأس القارات السنوية، التي تشمل أندية من جميع أنحاء العالم، ستتضمن خمس مباريات وسيلعب ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في الدوحة.

وتحل البطولة، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي، محل كأس العالم للأندية السنوية والتي ستقام الآن كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.

ويستضيف نادي “العين” الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، فريق “أوكلاند سيتي” النيوزيلندي بطل دوري أبطال الأوقيانوس في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، في الجولة الفاصلة لكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، على أن يلتقي الفائز مع “الأهلي” المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في القاهرة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وستقام أول مباراتين على أرض الفريق الأعلى تصنيفا، مما يسمح للجمهور المحلي بمشاهدة مباريات فريقه.

وتنتقل الأحداث بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة، إذ يلتقي بطل كأس ليبرتادوريس 2024 مع فريق “باتشوكا” المكسيكي بطل كأس أبطال الكونكاكاف في 11 ديسمبر، وهي المباراة التي وصفها الاتحاد الدولي (الفيفا) بأنها “قمة الأمريكتين”.

ويلتقي الفائزان في هاتين المباراتين مع بعضهما البعض في كأس التحدي بعدها بثلاثة أيام، لنيل مكان في نهائي كأس القارات أمام ريال مدريد في 18 ديسمبر.