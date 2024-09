المبعوث الأمريكي: العالم يراقب برعب تصاعد العنف في الفاشر بالسودان

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، إن العالم “يراقب برعب تصاعد العنف في الفاشر وإن الولايات المتحدة تراقب عن كثب وتوثق التحركات العسكرية في الفاشر وما حولها وتسجل ما يتم ملاحظته”.

وأوضح بيرييلو في تغريدة على منصة إكس، أنه يتعين على قوات الدعم السريع سحب قواتها من الفاشر الآن، وعلى القوات المسلحة السودانية وقف قصفها الواسع النطاق، مطالبًا الطرفين بالالتزام بهدنة إنسانية.

The world is watching the intensification of violence in El Fasher in horror. In light of reports the warring parties are committing atrocities, the United States is closely monitoring and documenting military movements in and around El Fasher and taking note of what is…

— U.S. Special Envoy for Sudan Tom Perriello (@USSESudan) September 19, 2024