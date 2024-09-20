حماس ترد على مقترح إسرائيلي لتبادل الأسرى مقابل “خروج آمن” للسنوار (فيديو)

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جهاد طه، إن يحيى السنوار وقادة المقاومة لن يتركوا أرض المعركة، مشيرًا إلى أن مقترح الصفقة الإسرائيلية الجديد مناورة جديدة من قبل نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي).

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الخميس، أن تل أبيب اقترحت صفقة جديدة تنص على إطلاق سراح الأسرى من غزة مقابل “خروج آمن” لرئيس المكتب السياسي لـ(حماس) يحيى السنوار، ووقف القتال.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الاقتراح سيدعو أيضًا إلى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، ونظام حكم جديد في غزة.

وأضاف طه، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الخميس، أن الموقف الأمريكي منحاز لإسرائيل، مؤكدًا أن “من يريد وقف العدوان لا يزود المعتدي بالأسلحة”، وتابع “إن كانت الإدارة الأمريكية ملتزمة بإنهاء الحرب فعليها إلزام إسرائيل بوقف العدوان”.

صفقة "الممر الآمن" الإسرائيلية.. ما موقف حماس؟ pic.twitter.com/UOYQ7na6YD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2024

وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و(حماس) منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، بسبب إصرار نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم (يقسّم شمال غزة عن جنوبها)، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بينما تتمسك (حماس) بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وأعلنت (حماس) مرارًا استعدادها لتنفيذ الاتفاق المستند إلى مقترح أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي، وتتهم نتنياهو بالتراجع عنه ومحاولة فرض شروط ومقترحات جديدة، لإطالة الحرب، والبقاء في منصبه.