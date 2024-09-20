داخل منزل تحصنوا فيه.. كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين داخل منزل تحصنوا فيه بجنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب على تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

إجلاء القتلى والجرحى

وكشفت كتائب القسام أنه تم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والمصابين.

وفي بيان سابق، ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح.

🔻 مواقع عبرية: مروحية عسكرية تقوم بإجلاء جنود قتلى وجرحى من معارك جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/uZWnTGdpZv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 20, 2024

استهداف ناقلات جند

وأمس الخميس بثت كتائب عز الدين القسام، مشاهد من استهداف مقاتليها عددًا من آليات جيش الاحتلال المتوغلة في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أظهر المقطع قيام عناصر القسام باستهداف ناقلة جند إسرائيلية أخرى من الطراز ذاته، باستخدام قذيفة (الياسين 105)، وإصابتها إصابة مباشرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم الأربعاء، أن 4 من جنوده قتلوا في جنوب قطاع غزة، وأضاف أن 3 جنود أصيبوا بجروح خطرة وأصيب آخران بجروح متوسطة في الواقعة نفسها.

معبر رفح

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/أيار الماضي، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

وتسببت العملية العسكرية في رفح في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.