سحب الدخان ترتفع في بيروت.. والجيش الإسرائيلي يقول إنه نفذ “ضربة محددة الهدف”

أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة ارتفاع سحابة كثيفة من الدخان فوق العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة “محددة الهدف” لكنه لم يعلن أي تفاصيل عنها.

وقال سكان في الضاحية الجنوبية للمدينة إنهم سمعوا دوي انفجار قوي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه “نفذ ضربة محدده الهدف في بيروت” وأضاف أنه “في هذه اللحظة، لا توجد تغييرات في الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية”.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارة استهدفت محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة معادية من طراز إف 35 شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وأضافت الوكالة سقوط “5 شهداء أطفال كحصيلة أولية في الغارة المعادية على الضاحية الجنوبية في بيروت”.