شركة دلتا الأمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام

أعلنت شركة دلتا الأمريكية للطيران الخميس أنها ستعلق رحلاتها المباشرة بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية العام، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتنضم الشركة الأمريكية إلى مجموعة من شركات الطيران الأخرى التي ألغت أو علقت رحلاتها في الأيام الأخيرة إلى مدن في المنطقة مع تصاعد حدة القتال بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود اللبنانية.

وأوقفت شركات طيران كبرى بينها الخطوط الجوية الفرنسية والسويسرية وشركة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها مؤقتا إلى إسرائيل في أعقاب التفجيرات في لبنان.

وقالت الشركة في بيان “سيتم إيقاف رحلات دلتا بين نيويورك-جاي أف كيه وتل أبيب مؤقتا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، بسبب النزاع المستمر في المنطقة”.

وأكد متحدث باسم شركة دلتا لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذا التعليق يعني وقف جميع الرحلات المباشرة لدلتا بين الولايات المتحدة وإسرائيل حتى نهاية العام.

مخاوف من حرب واسعة

وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب واسعة بين حزب الله وإسرائيل بعد انفجار آلاف من أجهزة الاتصالات التابعة لعناصر من حزب الله في أنحاء لبنان؛ مما أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأكد حسن نصر الله الأمني العام لحزب الله في خطاب متلفز الخميس أن الاشتباكان بين الحزب وإسرائيل لن تتوقف حتى ينتهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أنه بعد الإعلان، كان موقع الشركة الإلكتروني لا يزال يعرض رحلات بين نيويورك وتل أبيب، لكن مع شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال” التي تتمتع بعقد شراكة مع دلتا.