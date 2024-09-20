غزة.. طفلة تحتفل بعيد ميلاد أختها الشهيدة بقالب حلوى قرب قبرها (شاهد)

نشر المصور الفلسطيني محمد الجعبري مقطع “فيديو” عبر تطبيق “إنستغرام”، لطفلة من غزة وهي تحتفل بعيد ميلاد أختها الشهيدة بقالب حلوى رفقة صديقاتها.

ويظهر مقطع “الفيديو” الطفلة وهي جالسة تقرأ الفاتحة على روح أختها وتحمل قالب الحلوى، وقالت إنها تحتفل بعيد ميلاد أختها مع صديقاتها كي لا تتركها وحيدة.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 136 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، في ظل دمار واسع النطاق.