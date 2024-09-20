محتوى مضلل.. هذا ليس “فيديو” استهداف إبراهيم عقيل بقصف الضاحية الجنوبية في بيروت

نشرت وسائل إعلام عربية ونشطاء على مواقع التواصل، مساء الجمعة، مقطعًا مصورًا قالوا إنه يظهر لحظة قصف منزل كان فيه القيادي في (حزب الله) إبراهيم عقيل وقيادات من قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأخضع فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر، المقطع المتداول للتوثق، فتبين أنه “مضلل” ويعود لقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن طائرة حربية إسرائيلية من طراز “F35” شنت غارة على شقة سكنية بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

🔴عاجل:

"سكاي نيوز": أنباء عن مقتل #محمد_رضا نائب قائد فيلق القدس الإيراني بالغارة الإسرائيلية على #الضاحية_الجنوبية

فيديو للحظة استهداف الضاحية اليوم pic.twitter.com/FJsG3Fwo6x — Jossy.H.KH🇱🇧🇫🇷 (@JossyHannaKh) September 20, 2024

وأدت الغارة، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية، إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 58 آخرين، بينهم 8 جرحى حالتهم حرجة.

ويأتي الهجوم في ظل موجة جديدة من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع (حزب الله) مرحلة جديدة.

شاهد الفيديو الصحيح: