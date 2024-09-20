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محتوى مضلل.. هذا ليس “فيديو” استهداف إبراهيم عقيل بقصف الضاحية الجنوبية في بيروت

أخضع فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر، المقطع المتداول للتوثق من حقيقته (وسائل التواصل)
20/9/2024-|آخر تحديث: 20/9/202407:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام عربية ونشطاء على مواقع التواصل، مساء الجمعة، مقطعًا مصورًا قالوا إنه يظهر لحظة قصف منزل كان فيه القيادي في (حزب الله) إبراهيم عقيل وقيادات من قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأخضع فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر، المقطع المتداول للتوثق، فتبين أنه “مضلل” ويعود لقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن طائرة حربية إسرائيلية من طراز “F35” شنت غارة على شقة سكنية بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأدت الغارة، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية، إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 58 آخرين، بينهم 8 جرحى حالتهم حرجة.

ويأتي الهجوم في ظل موجة جديدة من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع (حزب الله) مرحلة جديدة.

شاهد الفيديو الصحيح:

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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