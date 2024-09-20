7 شهداء في قباطية.. الاحتلال يقتحم منازل ويحول بعضها إلى ثكنة عسكرية (فيديو)

استشهد 7 شبان وأصيب 11 بالرصاص الحي في العدوان الإسرائيلي، على بلدة قباطية جنوب جنين، الذي استمر قرابة 10 ساعات، وسط اقتحام المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنة عسكرية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، الخميس، في بلدة قباطية جنوبي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، إلى 7 شهداء و11 جريحا.

شاهد | “فيديو” صادم.. جنود الاحتـلال يلقون بجـ.ـثـامـين شهداء من سطح منزل في الضفة وحــ.ــمــ.ــاس تعلّق#الجزيرة_مباشرhttps://t.co/0Snt3JAB2R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2024

انتشال شهيدين

وخلال العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال، جرى اقتحام منازل لمواطنين وتم تحويل بعضها إلى ثكنة عسكرية، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في البلدة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مساء أمس الخميس، أن طواقمها، تمكنت من انتشال شهيدين من داخل منزل كان محاصرًا في بلدة قباطية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من انتشال جثمان الشاب شادي سامي زكارنة، من داخل منزل كانت تحاصره قوات خاصة إسرائيلية (مستعربون) عصرا.

تغطية صحفية: 7 شبان ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على بلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/2NNk88jsHC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 19, 2024

شهداء ومصابون

وفي وقت سابق، استشهد شابان وأصيب شاب وطفل بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبقصف بطائرة مسيّرة لمركبة قرب مجمع المقاهي وسط البلدة.

كما أعلنت الطواقم الطبية في مركز طوارئ البلدة استشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البلدة.

تغطية صحفية: احتراق مركبات بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام حي كفر عقب شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/vtWLTLw2b3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 20, 2024

وكان ثلاثة شبان قد استشهدوا عقب إصابتهم بالرصاص الحي، كما أصيب 10 آخرون، بينهم اثنان بعملية دهس أثناء عدوان الاحتلال على قباطية.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تنكيل جيش الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة، وإلقائها من فوق سطح المنزل الذي كانت تحاصرهم فيه، قبل أن تغرس جرافة عسكرية أنيابها في أجسادهم وتنقلهم للاحتجاز.

#متابعة | مشاهد من مصادرة الاحتلال لمركبات من بلدة إذنا غرب الخليل. pic.twitter.com/AyG2Ed6sos — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 20, 2024

قصف المنازل

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص باتجاه الشبان الثلاثة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الإنيرجا؛ مما أدى إلى استشهادهم.

ونعت بلدية قباطية في بيان لها الشهداء السبعة، وهم: محمد خالد أبو الرُّب، وعمر حمزة أبو الرُّب، وأحمد ماهر زكارنة، ومصطفى فيصل زكارنة، وفادي جودت حنايشة، ومحمد عمر كميل، وشادي سامي زكارنة.

واكدت أن “إعدام الاحتلال للشهداء السبعة يشكل مجزرة وجريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في ظل الصمت المعيب للمجتمع الدولي”.

حملة تفتيش واعتقالات

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اقتحام بلدات ومدن شمال الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بحملة تفتيش واعتقالات ضد الفلسطينيين في أنحاء من الضفة المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شابًّا أصيب بجروح خطرة برصاص قوات الاحتلال في قلنديا، فجر اليوم الجمعة، وذلك خلال اقتحامها قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المطار في قلنديا وأطلقت الرصاص؛ مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، وقد جرى نقله إلى المستشفى ووُصفت جروحه بأنها خطرة.