7 ملايين دولار لمن يرشد عنه.. من هو إبراهيم عقيل الذي أعلن الاحتلال استهدافه في لبنان؟

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني لم تسمه، قوله إن هدف الغارة التي شها الجيش، اليوم الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، هو اغتيال إبراهيم عقيل رئيس دائرة العمليات في حزب الله اللبناني.

وأعلن جيش الاحتلال أنه شنّ ضربة “دقيقة في منطقة بيروت” من دون أن يقدّم أي تفاصيل إضافية بشأنها. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أوقعت 9 شهداء على الأقل و59 جريحا.

من هو إبراهيم عقيل؟

وإبراهيم عقيل، المعروف باسم “تحسين”، هو عضو بأعلى هيئة عسكرية في حزب الله، وكان عضوا رئيسيا في “الجهاد الإسلامي” الذي تبنى تفجيرات السفارة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت في أبريل/نيسان عام 1983 وأسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وتتهم واشنطن عقيل بدوره في الهجوم على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 1983 والذي أدى لمقتل 241 أمريكيا. وأيضا أزمة الرهائن في لبنان خلال عامي 1982 و1992 واختطاف 104 رهائن أجانب.

مكافأة 7 ملايين دولار لمن يرشد عنه

وفي 21 من يوليو/تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية عقيل كـ”إرهابي” بموجب الأمر التنفيذي (13582) لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.

وفي 10 من سبتمبر/تشرين الثاني 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عقيل على أنه “إرهابي عالمي” مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي (13224) بصيغته المعدلة.

وقد رصدت الولايات المتحدة مكافآت تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للوصول إليه.

وأتت الغارة الإسرائيلية في أسبوع يشهد زيادة ملحوظة في منسوب التصعيد المتواصل منذ أكثر من 11 شهرا بين إسرائيل وحزب الله، لا سيّما بعد تفجير أجهزة اتصال عائدة لعناصر الحزب، الثلاثاء والأربعاء، ما أسفر عن استشهاد قرابة 40 شخصا وإصابة نحو ثلاثة آلاف بجروح.