انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اقترع أوائل الناخبين، الجمعة، في تصويت مبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبدأ التصويت المبكر في ثلاث ولايات أمريكية هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية، في عملية سبق أن شكّك بنزاهتها المرشح الجمهوري دونالد ترامب عندما زعم أنه الفائز في انتخابات 2020.

وانتظر عشرات الأشخاص في مركز اقتراع للتصويت المبكر في وسط أرلينغتون بولاية فرجينيا، قرب العاصمة واشنطن، وارتدى عدد منهم قمصان “هاريس-والز”، فيما رفعت أيضا لافتات “ترامب-فانس” أمام المبنى، في إشارة الى مرشح كل طرف لمنصب نائب الرئيس، الديمقراطي تيم والز والجمهوري جاي دي فانس.

وتتيح معظم الولايات الأمريكية التصويت حضوريا أو بالبريد، لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

وكثيرا ما انتقد ترامب كل أشكال التصويت المغايرة لتلك التي تتم في اليوم الانتخابي المحدد، وحمّل مرارا المسؤولية في هزيمته الانتخابية أمام الرئيس جو بايدن في عام 2020 للاقتراع البريدي، كما يشكك أحيانا بالتصويت المبكر، على الرغم من جهود تبذلها حملته للترويج له.