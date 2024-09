تقرير: 6 أطعمة تناولها مجمدة أفضل للصحة من الطازجة

أكدت خبيرة التغذية البريطانية ريانون لامبرت أن تناول بعض الأطعمة مجمدة قد يكون أكثر فائدة من تناولها طازجة، بخلاف الاعتقاد السائد أن الأطعمة الطازجة دائمًا افضل.

وأضافت ريانون، التي تدير عيادة للتغذية في شارع هارلي الشهير للأطباء في لندن، في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الدراسات التي أُجريت أخيرًا أوضحت أن هناك “فجوة كبيرة بين تصورات المستهلك وجودة الأطعمة المجمدة”.

I'm a nutritionist and these are the surprising foods that are better for you frozen ❄️ than fresh! @MailOnline https://t.co/IHhiD5Umu0

— Rhiannon Lambert (@Rhitrition) September 20, 2024