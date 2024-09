رونالدو: هذا اللاعب سيكون أفضل نجوم العالم في الجيل الجديد

قال كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي إن لامين جمال، لاعب برشلونة والفريق القومي الإسباني، “موهبة عظيمة ولديه إمكانيات هائلة”.

وأضاف رونالدو في مقابلة مع ليو فرديناند، مقدم البرامج الرياضية الذي لعب لفريق إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، بُثّت على قناة فردينانيد على يوتيوب، أن لامين جمال لا يزال صغيرًا ويحتاج إلى بعض الحظ لكي يبقى بعيدًا عن الإصابات.

Cristiano Ronaldo has nothing but the highest praise for Lamine Yamal ✨

ومضى قائلًا “دعنا نتابع رحلته، لكن أنا واثق من أنه يستطيع أن يفعلها، سيكون أفضل لاعب في العالم في الجيل الجديد”.

وأشار رونالدو إلى أن لامين جمال استفاد كثيرًا من وجوده مع فريق إسبانيا، حيث تألق في بطولة الأمم الأوروبية 2024 التي فازت بها إسبانيا.

يذكر أن الفريق الإسباني سارع بضم لامين جمال إلى صفوفه قبل أن يبلغ عمره 16 عامًا، إذ اقتنع تشافي بموهبة لامين؛ فقرر أن يبدأ اللعب مع الفريق الأول لبرشلونة وعمره 15 عامًا و290 يوما، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني “لاليجا” في تاريخه.

وبعدها أصبح لامين جمال أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا، إذ شارك مع فريقه برشلونة في مباريات البطولة، وكان أصغر من هزّ الشباك فيها.

✨ Cristiano Ronaldo: “I see a lot of talent in Lamine Yamal”.

“I hope he does not have any problem in the future and I think he will be one of the best in this generation, for sure”. pic.twitter.com/26QyCPHXel

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2024