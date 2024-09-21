بيان لحزب الله عن اغتيال إسرائيل للقيادي إبراهيم عقيل

نعى حزب الله اللبناني، في بيان، مساء الجمعة، القيادي العسكري بالحزب إبراهيم عقيل، والذي أعلن جيش الاحتلال مقتله إثر غارة جوية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

وقال الحزب “التحق اليوم القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائمًا لائقًا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع”.

وأضاف “كانت القدس دائمًا في قلبه وعقله وفكره ليل نهار، كانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر”.

وتابع “بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدًا على طريق القدس وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله”.

واختتم الحزب بيانه بالقول “نعزي ونُبارك لمولانا صاحب الزمان عليه السلام ولسماحة القائد الخامنئي دام ظله ولجميع المجاهدين ‏والمقاومين في كل الساحات ولجمهور المقاومة الصادق والوفي بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء”.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية فقد استهدفت طائرة معادية من طراز (F35) مبنى بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية بصاروخين.

‏وشغل إبراهيم عقيل المعروف أيضا باسم “تحسين” منصب رئيس دائرة العمليات الخاصة، إضافة لعضوية المجلس الجهادي أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.

وسبق أن اتهمت واشنطن عقيل بالاشتراك في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983 وعرضت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار للحصول على معلومات عنه.