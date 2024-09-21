مشاهد تعرض لأول مرة للقيادي في حزب الله إبراهيم عقيل (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مشاهد تعرض لأول مرة للقيادي في الحزب، إبراهيم محمد عقيل المعروف باسم “الحاج عبد القادر” الذي اغتالته إسرائيل أمس.

وقال الحزب في تعليق مصاحب للفيديو الذي تضمن لقطات متعددة لإبراهيم عقيل “مشاهد تعرض لأول مرة للقائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل (الحاج عبد القادر)”.

صور تعرض لأول مرة للقائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل “الحاج عبد القادر”#حزب_الله pic.twitter.com/cNYn3WkaT4 — قناة المنار (@TVManar1) September 21, 2024

اغتيال إبراهيم عقيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال إبراهيم عقيل الذي قال إنه رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان، بغارة نفذتها طائرة مسيّرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

ونعى حزب الله القيادي العسكري عقيل، وقال في بيان عبر تليغرام، إنه التحق “بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائمًا لائقًا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع”.

بالصور | القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل “الحاج عبد القادر” pic.twitter.com/LDJZhBrY7H — قناة المنار (@TVManar1) September 20, 2024

من هو إبراهيم عقيل؟

وإبراهيم عقيل عضو بأعلى هيئة عسكرية في حزب الله، وكان عضوا رئيسيا في “الجهاد الإسلامي” الذي تبنى تفجيرات السفارة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت في إبريل/نيسان عام 1983 التي أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وتتهم واشنطن عقيل بالضلوع في الهجوم على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 1983 الذي أدى إلى مقتل 241 أمريكيًّا، وفي أزمة الرهائن في لبنان خلال عامي 1982 و1992، واختطاف 104 رهائن أجانب.

مكافأة 7 ملايين دولار لمن يرشد إليه

وفي 21 من يوليو/تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية إبراهيم عقيل على أنه ”إرهابي” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582؛ لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.

وفي 10 من سبتمبر/تشرين الثاني 2019، صنفته وزارة الخارجية الأمريكية على أنه “إرهابي عالمي” مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

وقد رصدت الولايات المتحدة مكافآت تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الوصول إليه.