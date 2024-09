ممثل إسباني شهير بعد فوزه بجائزة: لا يمكنني الاحتفال وأنا أرى ما يجري في غزة

رغم حصوله على جائزة “دونوستيا” المرموقة في مهرجان سان سيباستيان السينمائي، أكد الممثل الإسباني الشهير خافيير بارديم أنه لا يستطيع الاحتفال أو الفرح في وقت يعيش فيه العالم مثل هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

وانتقد بارديم بشدة تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ودعا المجتمع الدولي -مع التركيز على الولايات المتحدة وبريطانيا- إلى الضغط “من أجل إنهاء العنف في فلسطين”.

ووصف بارديم ما يحدث في غزة بأنه “أمر فظيع ومهين للإنسانية”. وأضاف “لا يمكننا أن نغض الطرف بينما تُرتكب الفظائع ضد السكان المدنيين”.

وعلى نحو مماثل، انتهز بارديم الفرصة للتمييز بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، مؤكدا أن الأمرين غير متوافقين، في إشارة إلى محاولة إسرائيل إسكات أي صوت في الغرب يناهض الحرب التي تشنها على قطاع غزة عبر اتهامه بـ”معاداة السامية”.

واستغل بارديم موقعه المتميز كأحد أشهر الممثلين الإسبان للتنديد بالرعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة وإدانة “الجرائم ضد الإنسانية” التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في القطاع.

وقال بارديم “ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق، إنه أمر فظيع ومهين للإنسانية”، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو هي “الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وترتكب جرائم ضد الإنسانية مخالفة للقانون الدولي رغم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية”.

Javier Bardem: “Creo que no hay una sola persona mínimamente sensible en el mundo que no vea la atrocidad de Gaza como un asunto urgente que necesita de un alto el fuego urgente” #Canal24Horas ▶️ https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/i6AP0KVZvS

واستطرد بارديم بالقول إن هجمات السابع من أكتوبر “لا تبرر العقاب الشامل والواسع النطاق الذي يخضع له الشعب الفلسطيني بأكمله”.

وبهذا المعنى، أدان بارديم “الإفلات من العقاب” الذي تتمتع به الحكومة الإسرائيلية رغم سياساتها في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وذكّر بارديم أن “دولًا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا يجب أن تفكر في منطق سلوكها ودعمها غير المشروط لإسرائيل عندما نشهد جرائم في مجال حقوق الإنسان وضد الشرعية الدولية، مثل حظر إدخال الأدوية والغذاء والمياه والكهرباء، أو استخدام الحرب ضد الأطفال، كما تشير اليونيسف، والصدمة التي يسببها ذلك لأجيال عديدة”.

ويرى بارديم أن المجتمع يجب أن يفهم أن “الحق المشروع في انتقاد أي حكومة أو دولة” لا علاقة له بالاتهامات الكاذبة بمعاداة السامية”.

وأشار الممثل الإسباني الشهير إلى أن الحكومة الإسرائيلية، التي وصفها بالمتطرفة واليمينية، “لا تمثل المجتمع اليهودي، ولا حتى المجتمع الإسرائيلي بأكمله”.

وأشار إلى الأصوات الناقدة داخل البلاد التي رفعت أصواتها منذ أشهر ضد تلك الحكومة، وقال “من مسؤوليتنا كمواطنين أن نندد حتى تتم إدانة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم”.

Spanish actor and Oscar winner, Javier Bardem, speaks out for Gaza at the San Sebastián Film Festival, calling out the Israeli occupation for committing war crimes. 🇵🇸 pic.twitter.com/su1USH69Vp

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) September 21, 2024