“نفسي نتجمع في الجنة”.. طفلة فلسطينية فقدت أسرتها وباتت وحيدة مع أخيها الصغير (فيديو)

وجدت طفلة فلسطينية، لم تتجاوز العاشرة من عمرها، نفسها وحيدة مع أخيها الأصغر، بعد أن فقدت والديها وجدتها وعمها إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وروت الطفلة، لمراسل الجزيرة مباشر، تفاصيل ما جرى لها ولأسرتها قائلة “أنا مها براء أحمد، بابا وماما استشهدوا، ماما وبابا كانوا في الدار، وكنا قاعدين بسلام الله، وفجأة قصفوا الدار علينا، أنا وأخوي الصغير طلعنا من الدار متصاوبين (مصابين)، وماما وأختي وبابا استشهدوا”.

وأضافت “وبعديها أخدونا ع المستشفى، وكنا قاعدين بخيمة فاستهدفوا (الاحتلال) علينا الخيمة، وستي (جدتي) وعمي استشهدوا”.

وبدموع منهمرة على وجنتيها، عبّرت مها عن أمنيتها أن يكون والداها قد التحقا بجنة الفردوس، وأن تجتمع بهما لاحقًا في الجنة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 41 ألفًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفًا.