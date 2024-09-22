“أصبح الرجال نادرين”.. جماهير تونسية ترفع “تيفو” أبو تريكة بقميصه الشهير دعما لغزة (فيديو)

أثنى جمهور نادي “سبورتنغ المكنين” التونسي، بموقف لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الداعم لغزة، من خلال “تيفو” ضخم في الجولة الرابعة ذهاب، ضمن منافسات بطولة النخبة لكرة اليد.

وأقيمت المباراة في قاعة المكنين بولاية المنستير التونسية أمام فريق “النسر” الرياضي بطبلبة، أمس السبت، حسبما أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد.

وقبل بدء المباراة، رفعت جماهير سبورتنغ المكنين “تيفو” يحمل شعارًا بعبارة “منذ ذلك الحين.. أصبح الرجال نادرين”.

كما تزيّن العرض بقميص أبو تريكة الشهير “تعاطفًا مع غزة”، وهي العبارة التي احتفل بها لاعب منتخب مصر السابق خلال مواجهة منتخب السودان بكأس الأمم الإفريقية عام 2008.